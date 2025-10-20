Auto precipita da un ponte e finisce nel fiume: un morto

Spread the love

Tragedia all’alba di lunedì 20 ottobre a Recoaro (Vicenza). Un uomo è morto dopo essere precipitato con la sua auto nel L’automobilista, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo che ha sfondato il parapetto del ponte ed è precipitato sul greto del torrente Agno.

Sul posto si sono precipitati il Suem e i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autoscala e sette operatori. Dopo aver raggiunto la vettura, i soccorritori hanno purtroppo constatato il decesso del guidatore. La vittima è Franco Orsato, 63 anni, titolare/cuoco della trattoria Paradiso di Recoaro.

Successivamente, i vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo utilizzando le tecniche Saf. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.torrente Agno. È successo poco dopo le 6.30 in via della Resistenza, all’altezza dello stabilimento della Recoaro.

https://www.larena.it/news/veneto/recoaro-auto-precipita-da-un-ponte-un-morto-1.12824600?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl-mydaily&_ope=eyJndWlkIjoiMzE0NTYxOGFmOTQwODJhNzA1MjVkZTA5NzhhYjVjMGMifQ%3D%3D