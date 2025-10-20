lunedì, Ottobre 20, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Floria Paissoni morta nell’incendio di casa a Sarnico: una sigaretta rimasta accesa potrebbe aver causato il rogo

Il Faro
Spread the love

Si chiamava Floria Paissoni, la donna deceduta in seguito all’incendio scoppiato nella sua abitazione nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre a Sarnico (in provincia di Bergamo). Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il rogo potrebbe essere divampato a causa di una sigaretta rimasta accesa. Nel frattempo, la pubblico ministero Laura Cocucci ha disposto l’autopsia sul corpo della 75enne per chiarire la causa del decesso, probabilmente asfissia dovuta ai fumi, e la villetta singola è stata posta sotto sequestro.

https://www.fanpage.it/milano/floria-paissoni-morta-nellincendio-di-casa-a-sarnico-una-sigaretta-rimasta-accesa-potrebbe-aver-causato-il-rogo/
https://www.fanpage.it/

Potrebbe anche interessarti

Video – Incredibile incendio nella sede ENEL nel centro di Santiago

Il Faro

VIDEO – Incendio cantina in un condominio di due piani. Soccorse con l’autoscala due bloccate sul balcone per il fumo

Il Faro

Incendio in una villetta disabitata a Pioltello: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *