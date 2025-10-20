Floria Paissoni morta nell’incendio di casa a Sarnico: una sigaretta rimasta accesa potrebbe aver causato il rogo

Spread the love

Si chiamava Floria Paissoni, la donna deceduta in seguito all’incendio scoppiato nella sua abitazione nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre a Sarnico (in provincia di Bergamo). Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il rogo potrebbe essere divampato a causa di una sigaretta rimasta accesa. Nel frattempo, la pubblico ministero Laura Cocucci ha disposto l’autopsia sul corpo della 75enne per chiarire la causa del decesso, probabilmente asfissia dovuta ai fumi, e la villetta singola è stata posta sotto sequestro.

