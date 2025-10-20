Incendia casa e si lascia morire all’interno

Spread the love

Tragedia nella notte a Napoli, nel quartiere San Carlo all’Arena.

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Antonio De Curtis, dopo aver appiccato un incendio nella propria camera da letto. Le fiamme si sono rapidamente propagate al resto dell’appartamento, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del 64enne, ormai privo di conoscenza.

Secondo quanto emerso, nessun’altra persona era presente in casa al momento dell’incendio.

Le cause del decesso non sono ancora state accertate con certezza: si ipotizza che l’uomo possa essere morto a causa dell’inalazione di fumo.

Il corpo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le circostanze della morte.

Dalle prime informazioni, sembra che l’uomo soffrisse di disturbi psichici e che nei giorni precedenti avesse già tentato un gesto simile, sventato solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. In quell’occasione era stato affidato alle cure dei sanitari.

