Incidente stradale che ha coinvolto una sola auto
VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA
I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti ieri mattina intorno alle 12 in via Buonviaggio per un incidente stradale che ha coinvolto una sola auto.
Il veicolo marciava in direzione Bottagna quando la conducente, che viaggiava insieme all’anziana madre, ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale andando a impattare contro un muro.
La giovane è uscita autonomamente dal veicolo, mentre la madre è rimasta incastrata al suo interno.
Immediatamente dalla vicina centrale di via Antoniana sono partiti cinque operatori con un’autopompa ed un fuoristrada attrezzato.
In pochi minuti la squadra ha raggiunto il luogo del sinistro, provvedendo ad estricare l’anziana donna dal veicolo ed a stabilizzarla per poi affidarla alle cure del 118 intervenuto con due ambulanze e l’automedica.
Una lunga coda di veicoli si è creata in entrambe le direzioni, data l’ora di punta.