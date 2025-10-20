Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in località Canfaito, lungo il sentiero n. 209, per soccorrere una ragazza colta da malore e infortunata ad un arto inferiore.

La persona, rimasta sempre cosciente, è stata raggiunta dalla squadra del distaccamento di Camerino e affidata alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Dal Comando di Macerata

—————————————

ACQUALAGNA (PU) – INCENDIO DEPOSITO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 21:15 di ieri sera in località Pole di Acqualagna per l’incendio di un deposito all’interno del quale si trovavano diverse autovetture e bombole di GPL.

Sul posto sono giunte quattro squadre con mezzi provenienti dai distaccamenti di Cagli e Urbino, oltre al funzionario tecnico inviato dalla sede centrale. Presenti anche i Carabinieri di Urbino e il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza a una persona.

Tre automezzi sono andati distrutti.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Le operazioni si sono concluse dopo circa cinque ore di lavoro.

Dal Comandodi Pesaro Urbino.