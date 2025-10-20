Interventi sul territorio marchigiano

lunedì, Ottobre 20, 2025
Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PORTO SAN GIORGIO (FM) – SOCCORSO PERSONA – i Vigili del Fuoco di Fermo sono intervenuti Intorno alle ore 14 a Porto San Giorgio in via Mazzini per un soccorso a persona.

Le squadre sul posto tramite l’ausilio di autoscala e barella specifica, hanno prestato soccorso all’infortunato situato al terzo piano di un edificio, portandolo a terra per poi consegnarlo alle cure dei sanitari. Sul posto anche i vigili urbani per la gestione della viabilità.

ARQUATA DEL TRONTO (AP) – SOCCORSO A PERSONA – Poco prima delle 13,20 i Vigili del fuoco del presidio montano sono intervenuti in frazione Tufo per soccorrere un uomo che stava lavorando su una tubazione quando per cause in corso di accertamento è scivolato provocandosi traumi ad entrambi gli arti inferiori. I<

pompieri collaboravano con il personale sanitario, che ha provveduto a stabilizzarlo, collocandolo su una barella e successivamente a trasportarlo all’ambulanza. Sul posto l’eliambulanza, i Carabinieri e personale dello SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro).

Dal Comando di Ascoli Piceno

FALCONARA MARITTIMA (AN) – RECUPERO AUTOCARRO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno in via Aeroporto per il recupero di un autocarro ribaltato su un fianco sulla sede stradale. L’autista del mezzo pesante è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina.

La squadra di Ancona, intervenuta anche con l’autogru, ha provveduto al recupero del veicolo, rimettendolo sulle proprie ruote.

Dal Comando di Ancona

