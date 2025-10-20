Istanbul (TUR), Alberto Arpino è bronzo nella prova Satellite di sciabola maschile

lunedì, Ottobre 20, 2025
VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Alberto Arpino, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, conquista la medaglia di bronzo nella prova di sciabola maschile in occasione del Torneo Satellite FIE che si è svolto a Istanbul (TUR) lo scorso 18 ottobre.

Il portacolori dei Vigili del fuoco,  negli ottavi di finale, ha superato il padrone di casa Berrak 15-13. Nei quarti, ancora un successo sul bulgaro Dalekov 15-13, centrando così la semifinale, dove è stato battuto per 15-12 dal padrone di casa Kalender, che ha poi vinto la prova.

