lunedì, Ottobre 20, 2025
Vigili del fuoco

Ladri senza scrupoli, razziato il comando provinciale dei vigili del fuoco

Il Faro
Ladri senza scrupoli hanno preso di mira anche chi lavora per salvare la vita del prossimo. La segreteria territoriale UIL PA Vigili del Fuoco di Padova, attraverso il segretario provinciale Francesco Menelao esprime la propria viva preoccupazione per il grave episodio accaduto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, quando ignoti si sono introdotti all’interno della caserma provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, sottraendo attrezzature operative fondamentali per il servizio di soccorso tecnico urgente. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero asportato due divaricatori “Espander” a batteria, strumenti essenziali per le operazioni di estricazione in incidenti stradali o altre situazioni critiche. Si tratta del secondo furto nel giro di poche settimane, dopo quello avvenuto presso il distaccamento di Abano Terme. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri del Radiomobile di Padova che proveranno ad analizzare possibili spunti investigativi da correlare con quelli dell’assalto ad Abano delle scorse settimane al fine di catturare quanto prima la banda.

