VIDEO – L’incendio continua a bruciare nell’impianto di pacciamatura della contea di York

I vigili del fuoco della contea di York continuano a combattere contro un incendio in uno stabilimento di pacciamatura a Jackson Township.

Diverse squadre stanno ancora combattendo un incendio strutturale “ad alto rischio” presso un impianto di pacciamatura nella contea di York.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14:45 di domenica. L’impianto di pacciamatura si trova su Old Hanover Road, tra South Lake Road e Hillcrest Road, nella township di Jackson.

La H&H General Excavating Co. gestisce un impianto di fornitura di pacciamatura in quella zona. Persone evacuate dalle abitazion

In un aggiornamento dell’Ufficio per la gestione delle emergenze della contea di York , i funzionari hanno comunicato che i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio dopo che si era propagato in una vicina area boscosa.

“Stiamo lavorando per spegnere i numerosi incendi nel pacciame che continuano a bruciare”, si legge in un post sulla pagina Facebook dell’Ufficio per la gestione delle emergenze della contea di York. “Ci sono circa 30 apparecchiature sul posto in questo momento”.

I mezzi presenti sulla scena domenica erano oltre 90

