Operaio cade e si frattura entrambe le gambe, eliambulanza ad Arquata

Incidente sul lavoro ad Arquata del Tronto. Poco prima delle 13:20, i Vigili del Fuoco del presidio montano sono intervenuti nella frazione di Tufo per soccorrere l’operaio.

L’uomo, mentre stava lavorando su una tubazione, è scivolato, riportando traumi ad entrambi gli arti inferiori.

I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario, che ha stabilizzato il ferito e lo ha collocato su una barella per il trasporto all’ambulanza. Sul posto erano presenti anche l’eliambulanza, i Carabinieri e personale dello SPSAL.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

