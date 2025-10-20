Perdono il controllo dell’auto e si schiantano prima sul guardrail e poi contro un albero, Nicola Atzori muore a soli 20 anni: 3 feriti

Spread the love

Tragedia a Nughedu Santa Vittoria, nell’Oristanese: Nicola Atzori, 20enne di Ghilarza, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 15, a pochi chilometri dal paese. Il giovane si trovava a bordo di una Volkswagen Tiguan insieme ad altri tre amici.

L’incidente si è verificato intorno alle 2 della notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025. Secondo una prima ricostruzione, l’auto ha perso il controllo nei pressi di una curva: prima ha urtato il guardrail, poi ha colpito un albero e infine si è ribaltata

I primi a intervenire sono stati due vigili del fuoco in pensione, che si trovavano a passare casualmente lungo la strada. Per Atzori, però, non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre giovani feriti sono stati soccorsi dal personale del 118, arrivato sul posto con tre ambulanze, e trasportati in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Secondo quanto riportano i giornali locali, Nicola non era alla guida del veicolo e non possedeva la patente.

