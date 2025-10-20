lunedì, Ottobre 20, 2025
Vigili del fuoco

Ritrovato il corpo senza vita della donna dispersa dal 1° ottobre

VIGILI DEL FUOCO

FAVARA – Si sono concluse oggi, dopo 19 giorni, le ricerche della 37enne scomparsa a Favara (AG) il 1° ottobre dopo essere stata travolta dalla corrente generatasi dall’accumulo delle acque piovane lungo la strada, in prossimità di Piazza della Libertà.
Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato questa mattina lungo la sponda sinistra del fiume Naro, a circa 1,3 km dalla foce e a circa 10 km in linea d’aria dal centro abitato di Favara.
I vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di recupero, risultate complesse a causa della conformazione orografica del sito e della fitta vegetazione presente nell’area.

