Ritrovato il corpo senza vita della donna dispersa dal 1° ottobre

VIGILI DEL FUOCO

FAVARA – Si sono concluse oggi, dopo 19 giorni, le ricerche della 37enne scomparsa a Favara (AG) il 1° ottobre dopo essere stata travolta dalla corrente generatasi dall’accumulo delle acque piovane lungo la strada, in prossimità di Piazza della Libertà.

Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato questa mattina lungo la sponda sinistra del fiume Naro, a circa 1,3 km dalla foce e a circa 10 km in linea d’aria dal centro abitato di Favara.

I vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di recupero, risultate complesse a causa della conformazione orografica del sito e della fitta vegetazione presente nell’area.