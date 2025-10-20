lunedì, Ottobre 20, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Soccorso un escursionista 65enne di nazionalità tedesca, che aveva accusato problemi agli arti inferiori.

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

L’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 146” è intervenuto, insieme alla squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo (CT), per soccorrere un escursionista 65enne di nazionalità tedesca, che aveva accusato problemi agli arti inferiori.
​L’intervento si è svolto in località Grotta del Gelo, sull’Etna, ed è stato richiesto dalla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.
​L’infortunato è stato raggiunto sul posto dal personale elisoccorritore dei Vigili del Fuoco. Dopo essersi accertati delle sue condizioni fisiche, l’uomo è stato imbarcato a bordo dell’elicottero tramite l’utilizzo del verricello. Successivamente, è stato trasportato presso la piazzola elicottero di Randazzo e affidato alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

