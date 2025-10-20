Soccorso un escursionista 65enne di nazionalità tedesca, che aveva accusato problemi agli arti inferiori.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

L’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 146” è intervenuto, insieme alla squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo (CT), per soccorrere un escursionista 65enne di nazionalità tedesca, che aveva accusato problemi agli arti inferiori.

​L’intervento si è svolto in località Grotta del Gelo, sull’Etna, ed è stato richiesto dalla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

​L’infortunato è stato raggiunto sul posto dal personale elisoccorritore dei Vigili del Fuoco. Dopo essersi accertati delle sue condizioni fisiche, l’uomo è stato imbarcato a bordo dell’elicottero tramite l’utilizzo del verricello. Successivamente, è stato trasportato presso la piazzola elicottero di Randazzo e affidato alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale.