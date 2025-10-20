Tragedia su un cantiere: operaio muore mentre lavora su un’impalcatura

Spread the love

Tragedia sul lavoro questa mattina, lunedì 20 ottobre, a Rotello, dove un operaio ha perso la vita a causa di un infarto mentre era impegnato in un cantiere edile lungo Corso Umberto I.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava su un’impalcatura quando è stato colpito da un malore improvviso. Si è accasciato sul posto ma i colleghi presenti si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno lanciato l’allarme. Sul luogo sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 Molise, insieme ai volontari della Croce di San Gerardo, ai Carabinieri della compagnia di Larino e ai Vigili del fuoco.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’operaio non c’è stato nulla da fare: al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

https://www.quotidianomolise.com/articolo/tragedia-su-un-cantiere-operaio-muore-mentre-lavora-su-unimpalcatura