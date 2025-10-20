VIDEO – Batteria al litio in fiamme, terrore sul volo Air China: l’atterraggio d’emergenza a Shanghai

Spread the love

Un volo di Air China è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all’interno di un bagaglio a mano. L’incidente è avvenuto questa mattina sul volo giornaliero CA139, partito da Hangzhou, nella Cina orientale, diretto a Incheon, Corea del Sud.

Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea su Weibo, l’equipaggio ha gestito immediatamente la situazione seguendo le procedure di sicurezza, e nessuno è rimasto ferito. Le immagini diffuse da Jimu News mostrano fumo e fiamme provenienti dalla cappelliera, con un passeggero che tenta di spegnere l’incendio con mezzi di fortuna.

Dopo l’incendio, l’aereo è stato dirottato sull’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong per garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri. La compagnia ha successivamente organizzato il trasferimento dei passeggeri su un altro aereo per completare il viaggio verso la Corea del Sud.

https://www.notizieaudaci.it/notizie-attualita/batteria-litio-incendio-volo-air-china/109051