VIDEO – Hong Kong. Aereo cargo esce fuori pista, due morti

Due addetti alla sicurezza dell’aeroporto di Hong Kong sono rimasti uccisi quando un aereo cargo è uscito di pista, ha colpito il loro veicolo di pattuglia ed è precipitato in mare.

Il volo Emirates EK9788 stava arrivando da Dubai alle 03:50 ora locale (19:50 GMT) quando è uscito di pista, ha sfondato la recinzione perimetrale ed è entrato in collisione con il veicolo di sicurezza, spingendolo in acqua.

Le due persone a bordo morirono. Il Boeing 747 finì parzialmente sommerso, ma i quattro membri dell’equipaggio sopravvissero.

Le autorità stanno indagando sulla causa dell’incidente sulla pista nord. Altre due piste rimangono operative. Si tratta di uno degli incidenti aerei più mortali degli ultimi anni all’aeroporto internazionale di Hong Kong, che vanta un ottimo record di sicurezza.