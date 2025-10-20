VIDEO – Lione: quattro persone morte nell’incendio di un edificio nel III arrondissement

Spread the love

Un incendio scoppiato in un edificio di dieci piani nel III arrondissement di Lione alle 5:30 di lunedì 20 ottobre ha causato la morte di quattro persone, ha annunciato la prefettura del Rodano in un comunicato stampa. L’incendio è stato spento intorno alle 7:00

Si ritiene che le quattro vittime siano state vittime del fumo dell’incendio, ha dichiarato alla stampa il prefetto Fabrice Rosay, segretario generale della prefettura del Rodano, presente sul posto. “Il fumo è apparentemente la causa della morte [delle vittime] ; non sono rimaste ustionate “, ha aggiunto.

Quando sono arrivati ​​i soccorsi, “erano in arresto cardiorespiratorio e, nonostante l’assistenza prestata, non è stato possibile rianimarli “, ha aggiunto, precisando che, secondo i primi riscontri dell’indagine, avevano circa quarant’anni.

“L’incendio è scoppiato nel seminterrato e non sappiamo se sia stato causato dalla presenza di queste persone o da un altro fattore che ha causato [l’incendio] “ , ha detto il prefetto. L’edificio appartiene a un locatore sociale.