Civitella Marittima: bisarca si ribalta sulla strada statale 223; i vigili del fuoco con l’autogru rimuovono il mezzo pesante e le vetture che trasportava e che si sono rovesciate

I Vigili del Fuoco fuoco della sede centrale di Grosseto sono intervenuti questo pomeriggio sulla strada statale 223 in prossimità dell’uscita per Civitella marittima.

Una bisarca, trasportante autovetture, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale , si è ribaltata occupando parzialmente sia la corsia di sorpasso nord che la corsia di sorpasso sud della strada statale. L’opera dei vigili del fuoco, constatata l’incolumità del conducente del mezzo pesante, ha consentito la rimozione del camion e delle vetture trasportate che, a causa del sinistro si sono rovesciate sulla carreggiata, tramite l’utilizzo dell’autogru in dotazione.

Nessun altro veicolo circolante sulla strada è rimasto coinvolto. Oltre ai vigili del fuoco, presenti sul posto la polizia stradale per la regolazione del traffico, il personale Anas, della provincia e il personale sanitario.