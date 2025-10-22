Concorso per titoli ed esami, a 33 posti – qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – www.InPA.gov.it in data 22 ottobre 2025 pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 33 posti per l´accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/10/Bando_di_concorso_decreto_dipartimentale_n_3839_del_22_ottobre_2025.pdf