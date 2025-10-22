mercoledì, Ottobre 22, 2025
Vigili del fuoco

Misilmeri, a fuoco un’abitazione: salvata una famiglia con due bambini

ella notte a Misilmeri, un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Umberto Giordano. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando i residenti della zona hanno notato il fumo uscire dalle finestre e hanno contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in salvo quattro persone, tra cui due minori. Tutti gli occupanti dell’appartamento sono stati portati all’esterno e affidati alle cure del personale sanitario del 118. Nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi.

Il rogo pare sia partito da un materasso che ha preso fuoco, probabilmente a causa di una sigaretta non spenta in modo corretto. Le fiamme, alimentate dai materiali presenti all’interno della stanza, si sono estese velocemente, danneggiando gravemente l’immobile.

