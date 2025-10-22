Prende fuoco un silos contenente cereali: complesso intervento dei pompieri a San Pietro di Morubio

Spread the love

vigili del fuoco di Verona hanno comunicato che quest’oggi, martedì 12 novembre, un incendio ha interessato un silos essiccatoio contenente cereali presso il Consorzio Agrario Lombardo Veneto nel Comune di San Pietro di Morubio. In base a quanto si apprende, l’allarme è scattato attorno a mezzogiorno e sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri dei distaccamenti di Legnago e Verona. Nel complesso sono stati mobilitati un totale di undici operatori e quattro automezzi, tra cui due autoscale.