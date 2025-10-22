VIDEO – Crollo di un silos per il grano nel nord-est dell’Illinois, costringendotutti a fuggire per salvarsi la vita.
Un video spaventoso mostra il crollo di un silos per il grano nel nord-est dell’Illinois, costringendo la gente, compresi i soccorritori, a fuggire per salvarsi la vita.
La catastrofe di mercoledì 15 ottobre ha coinvolto un silo a Watseka, una piccola città nella contea di Iroquois, circa 90 miglia a sud di Chicago.
Prima del crollo, il silos conteneva più di 30.000 staia di semi di soia raccolti, ha riferito l’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Iroquois (EMA).
Secondo l’agenzia, i vigili del fuoco locali erano casualmente sul posto per una chiamata al servizio di emergenza medica quando hanno notato quello che sembrava essere un problema strutturale del bidone.