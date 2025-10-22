mercoledì, Ottobre 22, 2025
VIDEO – Esplode un camion autocisterna, è una strage: 29 morti e 42 feriti. «La gente voleva rubare il carburante»

Almeno 29 persone sono morte e altre 42 sono rimaste ferite nell’esplosione di un’autocisterna dopo un incidente su un’autostrada nello Stato del Niger, nella Nigeria centrale. Lo hanno riferito i servizi di emergenza.

«Un camion che trasportava carburante si è ribaltato e delle persone si sono avvicinate per prendere il carburante. Il camion è esploso e hanno preso fuoco», ha dichiarato Ibrahim Hussaini, coordinatore locale dell’Agenzia statale per la gestione delle emergenze (Sema). L’esplosione è stata fortissima, le vittime accertate sono almeno 29 e i feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali.

