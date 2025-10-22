VIDEO – Romania e Ungheria, esplosioni nelle raffinerie del petrolio russo.
Non molte ore fa due esplosioni parallele hanno scosso due raffinerie di Paesi dell’Unione Europea ma in qualche modo legate alla Russia: quella di Ploiesti, in Romania, e in quella di Szazhalombatta, in Ungheria. La prima di proprietà di Lukoil Europe, filiale della società russa Lukoil, la più grande azienda petrolifera privata russa; la seconda alimentata da petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba.
