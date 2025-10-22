mercoledì, Ottobre 22, 2025
VIDEO – Romania e Ungheria, esplosioni nelle raffinerie del petrolio russo.

Non molte ore fa due esplosioni parallele hanno scosso due raffinerie di Paesi dell’Unione Europea ma in qualche modo legate alla Russia: quella di Ploiesti, in Romania, e in quella di Szazhalombatta, in Ungheria. La prima di proprietà di Lukoil Europe, filiale della società russa Lukoil, la più grande azienda petrolifera privata russa; la seconda alimentata da petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba.

https://it.euronews.com/business/2024/04/03/limpatto-degli-attacchi-ucraini-sulle-raffinerie-di-petrolio-della-russia

