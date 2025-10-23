Borghetto Lodigiano, incendio in cascina: in fumo 200 rotoballe di fieno e un capannone

Spread the love

Borghetto Lodigiano (Lodi), 23 ottobre 2025 – Incendio in cascina, a fuoco 200 rotoballe di fieno.

Da questa mattina 23 ottobre, per diverse ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e i colleghi di distaccamenti volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo, sono stati allertati per un furioso incendio. Il rogo è scoppiato nel territorio di Borghetto Lodigiano e ha interessato Cascina Sarezana.

Le fiamme hanno coinvolto circa 200 rotoballe, il tetto e il capannone adibito a deposito. I pompieri hanno aggredito le fiamme con molta acqua e sono intervenuti con un autopompa, una autoscala e tre autobotti.

Non è stato facile spegnere la combustione, la cui origine al momento non è ancora stata individuata. Proseguono gli accertamenti di rito. La lingua rossa però è stata presto estinta e l’area messa in sicurezza, con lo smassamento delle parti carbonizzate per evitare nuovi focolai. Sono stati allertati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Fortunatamente, nonostante la pericolosità dell’accaduto, non sono stati registrati feriti.

