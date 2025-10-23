Esplosione in un ristorante, tre feriti

Spread the love

Attimi di terrore in centro a Pisa nella giornata di giovedì 23 ottobre, quando a causa di un’esplosione improvvisa tre persone sono rimaste ferite: si tratta della titolare e due dipendenti di un locale di ristorazione

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13,30 in piazza Arcivescovado; sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio provocato dalla deflagrazione. Sembra che l’esplosione sia avvenuta durante la pulizia di una cella frigo.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche il personale medico del 118. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno fatto sapere che non si segnalano danni strutturali all’attività. Trattandosi di incidente sul lavoro sono intervenuti sul posto anche tecnici dell’ufficio PISLL (Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro). Le cause dell’evento in corso di accertamento.

