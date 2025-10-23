giovedì, Ottobre 23, 2025
cronaca

Olio sulla carreggiata, scontro tra auto e camion a Pastrengo: strada chiusa e viabilità in tilt

Il Faro
Incidente stradale tra un’auto e un camion questa mattina sulla Sp 27/a Napoleonica tra Sega di Cavaion e Piovezzano, nel comune di Pastrengo, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei due mezzi. Ma la strada è stata chiusa alla circolazione in questo tratto e il traffico, visto anche la giornata piovosa, è andato in tilt.

A causa dello sversamento in strada di olio meccanico da parte di un’auto in panne, infatti, si sono scontrati un’altra vettura che scendeva da Piovezzano e un tir che invece procedeva in direzione opposta, in salita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lazise, la polizia locale e anche una macchina della stradale per segnalare la situazione critica. 

