Veneto, auto finisce rovesciata in un fosso: uomo rimane incastrato, salvato dai Vigili del fuoco

PADOVA – Paura nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre per un incidente stradale avvenuto in via Silvio Pellico, nel Padovano. Un’auto è uscita di strada ed è finita in un fosso, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Padova, che hanno estratto il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo, ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo si sono concluse intorno alle 23. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

