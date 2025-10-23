VIDEO – Scoppia enorme incendio nella baraccopoli di Rani Garden

Spread the love

Nuova Delhi [India], 23 ottobre (ANI): Un incendio è scoppiato giovedì mattina nelle baraccopoli di Rani Garden , nella Geeta Colony

. Secondo le autorità, l’incendio è divampato in un deposito di rottami e otto autopompe sono state inviate sul posto. Il pompiere Yashwant Sinha ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto una chiamata all’1:05. Siamo stati informati di un incendio scoppiato nelle baraccopoli di Rani Garden , nella Geeta Colony .

Sono in corso le operazioni per domare l’incendio. Otto autopompe sono presenti sul posto. Non ci sono informazioni su eventuali vittime. Ci sono 15-20 baraccopoli e l’incendio è divampato in un deposito di rottami. La causa dell’incendio non è stata accertata”.

https://www.indiatvnews.com/delhi/delhi-fire-breaks-out-in-rani-garden-slums-8-fire-tenders-rushed-to-spot-2025-10-23-1013974