venerdì, Ottobre 24, 2025
Ultimo:
IstituzioniLeggi

Assicurazione rischi catastrofali per le aziende: le nuove scadenze

Il Faro
Spread the love

GIORGIO BOTTARI

Proprio mentre il precedente numero de IL FARO andava in stampa si pubblicava in G.U. la Legge n. 78 del 27/05/2025, il testo definitivo per l’obbligo di assicurazione rischi catastrofali (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane) delle imprese italiane, con modificazioni rispetto al D. L. 31/03/2025, n. 39, che a sua volta integrava e modificava la Legge di Bilancio 213/2023 per contenimento impatto sul sistema produttivo degli eventi naturali estremi in Italia

Questo il differimento dei termini introdotto dal Governo:

  • 31 marzo 2025 (immutato)per le grandi imprese;
  • 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • 31 dicembre 2025 per piccole e microimprese (circa il 95% del totale nazionale).

Tra le novità introdotte c’è il controllo sui prezzi assicurativi, affidato con la nuova legge al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’IVASS.

Per le imprese senza assicurazione sono confermati l’esclusione ai risarcimenti in caso di calamità e l’impossibilità di accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche.

Per informazioni o chiarimenti, siamo a vostra disposizione!

Potrebbe anche interessarti

Salario minimo, testo va in Aula, dietrofront di Meloni: “Aperta al confronto”, Pd: “Era ora”.

Il Faro

Regione Lazio: dal 25 al 28 aprile apertura straordinaria delle dimore storiche

Il Faro

Lavori usuranti, scadenza domande pensione anticipata 2020, messaggio Inps

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *