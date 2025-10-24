Assicurazione rischi catastrofali per le aziende: le nuove scadenze
GIORGIO BOTTARI
Proprio mentre il precedente numero de IL FARO andava in stampa si pubblicava in G.U. la Legge n. 78 del 27/05/2025, il testo definitivo per l’obbligo di assicurazione rischi catastrofali (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane) delle imprese italiane, con modificazioni rispetto al D. L. 31/03/2025, n. 39, che a sua volta integrava e modificava la Legge di Bilancio 213/2023 per contenimento impatto sul sistema produttivo degli eventi naturali estremi in Italia
Questo il differimento dei termini introdotto dal Governo:
- 31 marzo 2025 (immutato)per le grandi imprese;
- 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- 31 dicembre 2025 per piccole e microimprese (circa il 95% del totale nazionale).
Tra le novità introdotte c’è il controllo sui prezzi assicurativi, affidato con la nuova legge al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’IVASS.
Per le imprese senza assicurazione sono confermati l’esclusione ai risarcimenti in caso di calamità e l’impossibilità di accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche.
Per informazioni o chiarimenti, siamo a vostra disposizione!