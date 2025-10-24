Il Formaggio delle Vacche Rosse: gusto e salute da una razza rara

Spread the love

JESSICA IOZZA

Il Formaggio delle Vacche Rosse è un prodotto speciale, ottenuto dal latte di una razza quasi scomparsa, recuperata e valorizzata da Luciano Catellani negli anni ’80. Queste vacche, allevate all’aperto in piccoli allevamenti familiari e nutrite esclusivamente con erba fresca e fieno di alta qualità, producono un latte ricco di nutrienti, che conferisce al formaggio un gusto unico e autentico.

La stagionatura di questo formaggio duro regala un sapore intenso, una consistenza granulosa e profumi delicati che ricordano la frutta secca, le erbe aromatiche e i fiori di montagna. Oltre ad essere particolarmente gustoso e’ anche molto digeribile, grazie al basso contenuto di lattosio e alla particolare composizione proteica. È ricco di proteine, calcio e selenio, elementi fondamentali per la salute delle ossa e per il nostro sistema immunitario.

In più, questo formaggio contiene grassi "buoni" come omega-3 e omega-6, importanti per la salute del cuore, derivanti dall'alimentazione naturale delle vacche, basata su erbe e semi di lino. Ma il Formaggio delle Vacche Rosse rappresenta molto di più di un semplice formaggio: è il simbolo di un progetto di recupero della biodiversità, del rispetto per la natura e del benessere animale. Un prodotto autentico, ricco di storia e valori, che unisce qualità, salute e tradizione.