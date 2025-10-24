Pietralata inaugura la sua “Rambla”: festa, verde e inevitabili polemiche

Spread the love

ALESSANDRO GIAN MARIA FERRI

È stata inaugurata la nuova “Rambla” di Pietralata: un’area completamente riqualificata di 17mila metri quadrati, di cui oltre l’80% destinato al verde pubblico. Un progetto nato per trasformare un’area marginale in un punto di riferimento per la vita quotidiana del quartiere, tra spazi aperti, socialità e mobilità dolce. La nuova Rambla si sviluppa in due sezioni: una grande piazza pubblica, situata a ovest di via delle Cave di Pietralata, e un giardino ciclopedonale che si estende fino al nuovo mercato di via Benedetti. Il percorso, pensato per favorire l’accessibilità e la connessione tra le varie zone del quartiere, integra alberature, sedute, percorsi ombreggiati e aree attrezzate. Realizzata nell’ambito del Contratto di valorizzazione urbana siglato tra Roma Capitale e il MIT nel 2015, l’opera ha richiesto un investimento complessivo di 5 milioni di euro. L’obiettivo: rigenerare lo spazio urbano, migliorare la qualità della vita e offrire ai residenti nuove occasioni di incontro e benessere all’aria aperta. Cittadini di tutte le età hanno riscoperto un territorio restituito alla comunità, finalmente curato, accessibile e vivibile. Un nuovo volto per Pietralata, nel segno del verde e della partecipazione.