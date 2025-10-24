Ponte Flaminio: dopo decenni, un restauro che ridà luce a uno dei simboli della Roma moderna

Spread the love

ALESSANDRO GIAN MARIA FERRI

A sessant’anni dall’ultima manutenzione, il Ponte Flaminio è finalmente al centro di un intervento di riqualificazione da 600mila euro, finanziato da Roma Capitale. L’opera, che collega i quartieri Parioli e Tor di Quinto, rappresenta non solo un’arteria strategica del quadrante nord, ma anche un elemento architettonico di pregio, spesso trascurato.

Il restauro, partito a giugno, prevede la pulitura delle superfici in travertino e un trattamento protettivo innovativo, in grado di resistere a smog, pioggia e scritte vandaliche. Due le fasi previste: micro-abrasione a secco e applicazione di un impregnante oleo-idrofobico. Il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora Ornella Segnalini hanno visitato il cantiere, definendolo un intervento emblematico della nuova strategia urbana: meno annunci, più cura concreta del patrimonio.

Dopo Ponte Marconi e Ponte Risorgimento, anche il Flaminio si inserisce così nel piano di recupero dei ponti storici della città, tra decoro urbano e innovazione tecnica. L’intervento permetterà non solo di restituire al ponte la sua dignità estetica, ma anche di facilitarne la manutenzione futura. Un passo avanti visibile nel segno della continuità.