Proteggiamo le aziende vitivinicole e i loro preziosi prodotti

GIORGIO BOTTARI

Un importantissimo settore dell’agricoltura è quello delle aziende vitivinicole, ad oggi circa 255.000 in Italia, che rappresentano il 23% delle aziende agricole. Molte sono le coperture specifiche, da quelle per la coltivazione delle viti a tutte le attività di persone e cose coinvolte per arrivare alla vendemmia. Citiamo ad esempio il rischio di danneggiamento dei vigneti per eventi atmosferici e atti vandalici, o per funzionamento difettoso degli impianti di irrigazione, antigrandine e altri.iuardo invece alla produzione del vino dobbiamo pensare a proteggere le uve fino ai preziosi prodotti finali. Si va dalle assicurazioni rischi del settore incendio a tanti altri, come di problemi degli apparecchi di riscaldamento o raffreddamento e di altri macchinari. Fondamentali poi anche le coperture per perdite da furto e deterioramento dei vini e degli altri prodotti.

Molte sono le assicurazioni disponibili anche per i rischi delle attività di commercializzazione e promozione, comprese quelle per danni patrimoniali e indennizzo danni da responsabilità civile.

Individuamo con l’imprenditore la copertura specifica a lui più adatta, per poter infine libare con lui ne’ lieti calici dicendo “alla salute”!