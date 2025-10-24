Roma: all’Eur la mostra Lego ‘Italy Brick Expo’

Spread the love

C’è la Basilica di San Pietro, la fontana di Trevi, i dinosauri di Jurassic Park e il Gabibbo di Striscia la Notizia, quest’ultimo ad altezza naturale. Ovviamente tutto realizzato con i mattoncini.

Ma la vera star è il plastico della Roma antica, che ricalca fedelmente quello contenuto nel vicino museo della Civiltà romana, realizzato con oltre 300mila pezzi da Rocco Buttliere, artista dal nome italiano ma americano di nascita, tra i più noti “builder” di lego al mondo. Sono impressionanti le decine di opere realizzate con i famosi mattoncini della Lego, che da domani saranno mostrate al pubblico con Italy Brick Expo, la più grande mostra lego mai realizzata in Italia.

Un evento in co-produzione tra Bricks Show ed Eur Spa che aprirà al pubblico sabato 25 e domenica 26 ottobre con un programma ricco di installazioni, ospiti internazionali e attività speciali.

