Roma, riemerge una colossale testa marmorea dagli scavi in via Alessandrina: un volto dal passato imperiale

ALESSANDRO GIAN MARIA FERRI

Roma torna a stupire con uno dei suoi affacci improvvisi sulla Storia. Durante gli scavi in corso da novembre in via Alessandrina, nel cuore dell’area dei Fori Imperiali, è riemersa una testa marmorea di straordinarie dimensioni: un volto maschile, con folta capigliatura e lineamenti marcati, rimasto per secoli sepolto sotto la piazza del Foro di Traiano.

La testa è riemersa da un livello medievale ricco di materiali antichi, in un’area in cui un tempo sorgeva la maestosa Porticus Trisigmentata, con colonne alte quasi dodici metri. Gli archeologi sono ora al lavoro per identificarne con precisione l’origine e il soggetto raffigurato, ma quel che è certo è che, ancora una volta, la città eterna riafferma la sua capacità di intrecciare presente e passato in un’unica narrazione viva, emozionante e profondamente identitaria.