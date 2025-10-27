Incendio in una ditta di cuscini, sul posto i mezzi di soccorso

Spread the love

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, a Calcio in una ditta, la “Fabe”, che produce cuscini. Sul posto ci sono i mezzi del soccorso: la Polizia locale, carabinieri, diversi mezzi dei vigili del fuoco, un’automedica e tre ambulanze.

L’allarme alla Centrale operativa del “112” è scattato intorno alle 17.2o di oggi, lunedì, per un vasto incendio che è divampato a Calcio, in viale Aldo Moro al civico 32 all’interno della ditta “Fabe” che produce cuscini. Ancora poche le informazioni su quanto sia accaduto, sono in corso infatti le operazioni di soccorso che hanno visto convergere nel luogo dell’incendio numerosi mezzi dei vigili del fuoco di Bergamo, Treviglio e Palazzolo, oltre ad una automedica e a tre ambulanze.

A quanto appreso gli operai avevano ultimato uno dei turni di lavoro e stavano lasciando l’azienda quando alcuni di questi si sono accorti che era divampato un incendio. Hanno provato a domare le fiamme con i mezzi antincendio a disposizione nel capannone, ma in pochi minuti il rogo è divampato ed è immediatamente scattata la chiamata al “112”.

Le operazioni di spegnimento sono in corso e per agevolarle la zona produttiva dove si trova l’azienda, in direzione di Urago d’Oglio, è stata interdetta al traffico.

I sanitari starebbero prestando le cure sul posto per alcune persone rimaste leggermente intossicate dall’alta colonna di fumo divampata dall’azienda, ben visibile anche a chilometri di distanza.