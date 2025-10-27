Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

IGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

RECANATI (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 05:00 in Viale del Passero Solitario per un’autovettura finita in una scarpata.

La squadra di Macerata ha provveduto a estrarre la conducente dall’abitacolo, affidandola alle cure del personale sanitario del 118, e a mettere in sicurezza il veicolo.

Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.

Dal Comando di Macerata

ASCOLI PICENO – INCENDIO AUTOVETTURA Pochi minuti prima delle 9 i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla tangenziale, in direzione ovest, poco prima dello svincolo di Porta Cartara per estinguere le fiamme che si sono sviluppate nel vano motore di un’auto. Gli operatori VF dopo aver domato l’incendio hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Dal Comando di Ascoli Piceno

GROTTAMMARE (AP) – INCIDENTE IN AUTOSTRADA A14 – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A14, nei pressi di Grottammare, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto, insieme al personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di estrazione di una persona rimasta all’interno di una vettura che non risultava incastrata ma ha necessitato di assistenza per essere estratta in sicurezza.

Per consentire le operazioni di soccorso, l’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora.

Due le persone trasportate all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: una con l’eliambulanza e l’altra con un’ambulanza.

Dal Comando di Ascoli Piceno

POLLENZA (MC) – INCENDIO AUTOVETTURA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:45 circa lungo la Strada Provinciale 77, in località Pollenza Scalo, per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio. Il fatto è avvenuto mentre il veicolo era in transito. Al momento dell’arrivo dei Vigili del fuoco la famiglia che si trovava a bordo era già uscita dal veicolo.

La squadra ha provveduto a estinguere le fiamme utilizzando schiuma antincendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto anche i Carabinieri.

Dal Comando di Macerata.