Le classifiche dell’ 11º Campionato italiano VV.F. di fondo su pista – memorial “Mario Marraghini, Maurizio Ponti, Antonio Ralli”

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolto sabato 18 ottobre ad Arezzo, presso lo stadio di Atletica “E.Tenti”, l’ 11º Campionato italiano VV.F. di fondo su pista, memorial “Mario Marraghini, Maurizio Ponti, Antonio Ralli”. La competizione è stata inserita nell’ambito del Campionato Italiano AICS, ente di promozione sportiva alla quale la sezione podismo del G.S. VV.F. I. Gasbarri Arezzo è affiliata.

Hanno partecipato alle gare 100 atleti provenienti da 25 comandi Vigili del Fuoco d’Italia, che si sono cimentati sulla distanza dei 5000 metri.

Alla presenza dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le autorità civili del territorio provinciale, sono stati ricordati i 3 colleghi prematuramente scomparsi a cui è stata dedicata la manifestazione.

Il Comando di Bari ha dominato la classifica a squadre seguito dai padroni di casa che grazie al primo posto nella categoria donne del Vigile Martina Sciarradi e al secondo primo posto del Vig. Francesco Capriani nella categoria 18, ha conquistato il secondo posto.

Presenti alla manifestazione l’ing. Marco Frezza, Direttore Regionale VV.F. della Toscana, il prof. Lamberto Cignitti, Dirigente dell’Ufficio per le attività sportive e l’ing. Fabrizio Baglioni, Comandante VV.F. di Arezzo.