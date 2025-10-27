Morta folgorata sotto la doccia. La pista della stufetta elettrica: consigli sull’uso in sicurezza

Spread the love

Reggio Emilia, 27 ottobre 2025 – La morte di Solange Samantha Rizzetto ha scosso due comunità reggiane, quella di Novellara dove viveva e quella di Correggio dove lavorava e aveva studiato. La 28enne sarebbe morta folgorata stanotte, a causa di una stufetta elettrica, si pensa.

Il suo corpo esanime è stato trovato attorno alle 3 dalla nonna che ha subito dato l’allarme, ma per lei non c’era già più niente da fare. Sarà l’autopsia a chiarire effettivamente come sia morta Solange, anche perché la famiglia sostiene che l’elettrodomestico in realtà fosse staccato.

A ogni modo si tratta di una tragedia, non solo per la scomparsa prematura della ragazza trasferitasi giovanissima in Italia dopo essere nata a Cuba, ma anche per le modalità di quanto avvenuto.

Il comandate dei vigili del fuoco: “Si legga il manuale d’uso”

“Raccomandiamo ai cittadini di leggere il manuale d’uso degli apparecchi comprati, spesso purtroppo ci troviamo a intervenire in situazioni di pericolo dove capiamo che questo non viene fatto”. Il monito è del comandante provinciale di vigili del fuoco di Reggio Emilia, Antonio Annecchini che dispensa consigli generali per l’utilizzo di stufette elettriche o altri dispositivi elettrici casalinghi, dopo la tragedia della 28enne morta folgorata a Novellara stanotte.

“Parlo in linea generale – puntualizza il comandante –. Non entro nel merito di quanto è successo, anche perché ci sono ancora le indagini in corso per appurare con certezza cosa sia accaduto e le cause che hanno portato alla morte della ragazza”.

