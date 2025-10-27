lunedì, Ottobre 27, 2025
Ultimo:
cronaca

“Voleva solo portare i fiori ai suoi cari”. Paura e choc al cimitero: vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Il Faro
Spread the love

Una tranquilla visita al cimitero urbano di Piacenza si è trasformata in un momento di grande paura nella mattinata di lunedì 27 ottobre 2025. Una donna di 63 anni, recatasi al camposanto per deporre dei fiori sulla tomba dei propri cari, è infatti rimasta ferita dopo essere caduta improvvisamente all’interno di una tomba vuota. Un episodio tanto insolito quanto inquietante, che ha destato immediatamente l’attenzione dei presenti e richiamato sul posto i soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando lungo un vialetto secondario, quando il terreno sotto di lei avrebbe ceduto di colpo. La sepoltura, situata tra due altre tombe, sarebbe stata in fase di sistemazione o comunque priva di una copertura stabile. In pochi istanti la 63enne si è ritrovata a diversi metri di profondità, in uno spazio angusto e buio, tra il panico dei visitatori che hanno assistito alla scena senza poter intervenire immediatamente.

https://www.caffeinamagazine.it/italia/voleva-solo-portare-i-fiori-ai-suoi-cari-paura-e-choc-al-cimitero-vigili-del-fuoco-e-ambulanza-sul-posto/

Potrebbe anche interessarti

Tragedia sui Sibillini, muore a 34 anni. E’ precipitato per 300 metri. Salva la fidanzata

Il Faro

VIDEO – Aereo si schianta in un quartiere di San Diego, due vittime

Il Faro

Cartello prezzi carburanti: il Tar annulla il decreto

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *