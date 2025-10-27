Wuxi (CHN), Simone Alessio è argento ai Campionati del Mondo di Taekwondo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Al World Taekwondo Championships 2025 di Wuxi (CHN), domenica 26 ottobre 2025, Simone Alessio, atleta del G.S. VVF. Fiamme Rosse, ha compiuto un’impresa senza precedenti conquistando la medaglia d’argento e terza medaglia mondiale in tre categorie di peso diverse.

L’atleta dei Vigili del fuoco aveva già trionfato nella -74 kg nel 2019 e nella -80 kg nel 2023. Con questa terza medaglia nella -87 kg diventa il primo atleta italiano nella storia del taekwondo a riuscire in un’impresa simile.

Dopo aver superato ai sedicesimi Daniil Yurkou per 2-0 (R1 12-5 / R2 6-3) ed agli ottavi il tunisino Motaz Ifaoui per 2-0 (R1 4-2 / R2 5-5), ha battuto ai quarti l’iraniano Mohammad Hossein Yazdani con il punteggio di 2-1 (R1 11-1 / R2 2-4 / R3 7-4), dimostrando lucidità tattica e grande solidità nei momenti decisivi.

In semifinale ha poi avuto la meglio sull’ucraino Artem Harbar con un combattuto 2-0 (R1 1-1 / R2 5-4), centrando con autorità l’accesso alla finale mondiale.

Nella sfida per l’oro, Alessio ha affrontato l’egiziano Seif Eissa in un match intenso e combattuto fino all’ultimo secondo. Dopo aver perso il primo round (2-5), il campione azzurro ha reagito nel secondo parziale (3-2), rimettendo la gara in equilibrio. Nel terzo e decisivo round, l’egiziano è riuscito ha vincere di misura all’ultimo secondo per 1-2 consegnando ad Alessio l’argento iridato.

Bene anche Andrea Conti, l’altro atleta delle G.S. VV.F. Fiamme Rosse in gara, che nella categoria -54kg ha centrato un prestigioso accesso ai quarti di finale, piazzandosi tra i migliori otto al mondo. Dopo le convincenti vittorie su su Nibras Al Tooqi (Oman) nei sedicesimi (2-0, R1 9-2 / R2 15-2) e su Lek Hei Chan negli ottavi (2-0, R1 4-1 / R2 8-6), si è arreso di misura ai quarti contro l’uzbeko Jakhongir Khudayberdiev (0-2, R1 2-2 / R2 6-6) al termine di un match molto equilibrato.