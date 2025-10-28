Encomio del Capo Dipartimento Attilio Visconti al personale del distaccamento di Mandas

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di lunedì 20 ottobre, nella sala consiliare del comune di Mandas, il Capo Dipartmento dei Vigili del fuoco, Attilio Visconti, ha conferito un encomio al personale del distaccamento.

I vigili del fuoco del paese si sono infatti distinti «per gli interventi di soccorso durante l’emergenza maltempo del 27 aprile 2025» – si legge nella nota di encomio – In quella occasione, infatti, il personale del distaccamento, nonostante le avverse condizioni meteo, si è prodigato «con grande spirito di abnegazione e professionalità, sia a tutela della popolazione e dei beni, intervenendo in varie abitazioni del paese, specialmente in quelle di persone anziane, sia a supporto dell’Amministrazione Comunale».

Il sindaco, Umberto Oppus, ha voluto ringraziare il Direttore regionale, Nicola Micele, e il Comandante di Cagliari, Luca Manselli, evidenziando come la presenza di un distaccamento permanente sul proprio territorio sia per la popolazione motivo di maggiore sicurezza e serenità.

Il Direttore regionale Micele ha ringraziato per la collaborazione gli Enti locali, le Forze dell’ordine e la Protezione civile sottolineando come il lavoro sinergico sia la strategia vincente per la massimizzazione dei risultati.

Il comandante Manselli ha messo in rilievo il legame speciale che si è creato tra i Vigili del fuoco di Mandas e la comunità locale, un rapporto non scontato che si deve, anche, all’impegno profuso dal Sindaco Oppus che ha sigillato questo legame con un importante atto. L’11 marzo 2024 è stato infatti sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e la Direzione regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio, l’atto di concessione a titolo gratuito di un’area su cui realizzare il nuovo distaccamento permanente dei Vigili del fuoco.