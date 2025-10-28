Nelly Oliva porta la squadra italiana al primo posto dei Campionati Europei di Parrucchieri per Cani

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

La “faretta” Nelly Oliva giudice e coach della squadra ha portato l’Italia alla conquista del primo posto assoluto ai recenti Campionato Europei.

Il campionato Europeo si è svolto a Molina De Segura Spagna. Hanno partecipati 17 squadre provenienti da tutta Europa, e inoltre altri 10 paesi internazionali (Equator, Cile, Perù, Cina e Corea).

L’Italia ha vinto su tutto, avendo conquistato 5 podi! La squadra italiana era così composta:

– Nelly Oliva giudice e coach della squadra

– Valentina Caputi di Roma, categoria model dog e barbone Toy standard taglio a forbice

– Aurora Giujosa di Roma, categoria barbone nano in workshop prima classificata

– Daniela Astefanei di Palerm, categoria categoria libera a forbici, terza classificata con Spitz

– Simonetta Andreoli di Brescia, categoria Stripping 1 classificata

– Daniela Astefanei e Simonetta Andreoli, categoria Stripping lavoro a 4 mani, 1’ classificate

Miglior squadra 1 classificate Italia Campionesse Europee 2025 . Il prossimo anno il campionato Europeo Internazionale sarà svolto a Roma ad Aprile… ci stiamo già organizzando!