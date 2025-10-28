VIDEO – Mezzo pesante si ribalta: autista ferito estratto dai vigili del fuoco

Spread the love



Un mezzo pesante è finito fuori strada, lunedì sera intorno alle 21:45, mentre percorreva la SP 19, in località Albaredo di Vedelago.

L’autoarticolato ha subito il ribaltamento di lato e parte del carico, costituito da inerti, è stato disperso.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che per prima cosa si sono occupati di estrarre il conducente dalla cabina in cui era rimasto intrappolato.

Una volta liberato, l’autista è stato consegnato al personale sanitario del SUEM118 che lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Presenti anche Carabinieri per i rilievi del sinistro.

