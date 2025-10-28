VIDEO – Muore un’anziana donna e rimangono feriti due vigili del fuoco nell’incendio di College Point

Spread the love

COLLEGE POINT, Queens (WABC) — Un’anziana donna è morta in seguito a un incendio domestico scoppiato nella zona di College Point, nel Queens, nelle prime ore di lunedì.

La donna di 85 anni è stata trovata priva di sensi e priva di sensi nella casa sulla 26th Avenue poco dopo le 5:10 del mattino. L’incendio è divampato al primo piano della casa di due piani e mezzo.

Settanta vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. L’incendio era sotto controllo alle 6:37. La donna è stata trasportata d’urgenza al New York-Presbyterian Queens Hospital in condizioni critiche, dove è stata poi dichiarata morta.

Anche due vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi. La causa dell’incendio è in fase di accertamento.