VIDEO – Notte di roghi in Puglia: inferno di fuoco nel Salento, furgoni di una RSA distrutti; e paura per un’auto in fiamme a Rutigliano

Una notte di intensa attività per i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine in Puglia, impegnati a domare due distinti incendi che hanno destato forte preoccupazione, uno nel Salento e l’altro nel Barese.

Una violenta notte di fuoco ha colpito Taviano, nel Salento, dove l’intero parco mezzi di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è stato completamente distrutto dalle fiamme. L’incendio, divampato in tarda serata, ha impegnato a lungo i vigili del fuoco di Gallipoli.

Il sinistro si è verificato in via Don Luigi Sturzo, dove undici furgoni dell’azienda, tutti parcheggiati in un’area all’aperto di pertinenza della struttura, sono stati avvolti da un “inferno di fuoco”. Il denso fumo nero è stato avvistato nel corso della serata e le operazioni di spegnimento sono iniziate intorno alle 21:30.

L’intervento tempestivo dei caschi rossi ha impedito l’estensione delle fiamme alle aree circostanti, ma i veicoli sono andati totalmente in cenere.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma non viene esclusa la pista dolosa. L’ipotesi prende corpo dal fatto che i roghi si sarebbero propagati contemporaneamente su diversi furgoni parcheggiati, suggerendo un’azione mirata.

Momenti di paura si sono vissuti anche nel Barese, a Rutigliano, dove un’auto ha preso fuoco nel cuore della notte. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 3 del mattino.

Il veicolo era parcheggiato sotto il porticato di un condominio. Per cause ancora da accertare, l’auto ha preso fuoco e la sua vicinanza all’edificio ha destato forte preoccupazione tra i residenti.

L’intervento rapido di una squadra dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere tempestivamente il rogo.