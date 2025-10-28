VIDEO – Undici morti in uno schianto aereo in Kenya vicino alla Riserva Nazionale del Masai Mara

Spread the love

Un aereo leggero si è schiantato nella regione costiera di Kwale, in Kenya, mentre era in volo verso la Riserva nazionale del Masai Mara, uccidendo 11 persone, per lo più turisti stranieri.

La compagnia aerea Mombasa Air Safari ha dichiarato martedì in una nota che a bordo c’erano otto passeggeri ungheresi e due tedeschi e che anche il pilota keniota è morto.

“Purtroppo non ci sono sopravvissuti”, ha aggiunto Mombasa Air Safari. Stamattina c’era stata una forte pioggia sulla costa del Kenya.

L’Autorità per l’aviazione civile ha dichiarato che l’incidente è avvenuto a Kwale, vicino alla costa dell’Oceano Indiano, intorno alle 8:30 (05:30 GMT). Un comandante della polizia regionale, in un commento trasmesso dall’emittente pubblica Kenya Broadcasting Corporation, ha affermato che tutti i passeggeri erano turisti.

L’emittente televisiva Citizen ha dichiarato che i corpi delle persone a bordo erano irriconoscibili e ustionati. L’aereo si è schiantato in una zona collinare e boscosa a circa 40 chilometri dalla pista di atterraggio di Diani, hanno riferito le autorità.

L’aereo ha preso fuoco, lasciando sul posto solo rottami carbonizzati, hanno riferito le autorità. I ​​testimoni hanno riferito all’agenzia di stampa Associated Press di aver sentito un forte botto e, una volta giunti sul posto, di aver trovato resti umani.

Le agenzie investigative stanno indagando sulla causa dell’incidente, ha dichiarato all’AP il commissario della contea di Kwale, Stephen Orinde.