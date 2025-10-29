Allarme incendio all’ospedale e molto fumo (FOTO): si attivano le squadre interne e arrivano i vigili del fuoco

Spread the love

TRENTO. Intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di sicurezza per un allarme incendio all’ospedale. L’allerta è scattata intorno alle 19.30 di oggi, martedì 28 ottobre, a Villa Igea in via Malta a Trento.

All’interno di una stanza – secondo le primissime informazioni – si è improvvisamente sprigionato molto fumo e poi sono divampate le fiamme. Subito è scattato l’allarme al Numero unico per le emergenze e si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Allertati i vigili del fuoco permanenti di Trento mentre si sono attivate per le prime operazioni di spegnimento le squadre interne dell’ospedale.

Il tempestivo intervento degli addetti ha permesso di riportare velocemente la situazione sotto controllo, quindi i pompieri del capoluogo hanno completato la messa in sicurezza dell’area.

I danni sarebbero limitati e riconducibili in particolare a quelli causati dal fumo e sono in corso le attività tecniche per definire le cause dell’incendio. Presente anche la polizia.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2025/allarme-incendio-allospedale-e-molto-fumo-foto-si-attivano-le-squadre-interne-e-arrivano-i-vigili-del-fuoco