Attivazione Nucleo S.A.P.R.

mercoledì, Ottobre 29, 2025
Attivato presso il Comando di Campobasso il Nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili di Pilotaggio Remoto). I droni sono dislocati presso i Comandi di Campobasso e Isernia nei quali presta servizio il personale Vigile del Fuoco formato per la loro conduzione.

Il Nucleo consentirà di potenziare le operazioni di soccorso, ricognizione e gestione delle emergenze sul territorio regionale e nazionale. L’introduzione del Nucleo S.A.P.R. rappresenta non solo un aggiornamento tecnologico ma un investimento diretto sulla sicurezza e l’efficacia operativa dei Vigili del Fuoco, nonché di tutte le istituzioni e cittadini . La nuova unità è già operativa e pronta a integrarsi con le altre specializzazioni dei Vigili del Fuoco, garantendo una rete di soccorso sempre più interconnessa e tecnologicamente supportata.

